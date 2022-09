Il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky il 3-1 alla Dinamo Zagabria.



"Vuol dire tanto essere il capitano del Milan in Champions. La vittoria qui mancava da tanti anni ed era importante portare a casa i tre punti per il girone e per la nostra autostima".



"Un buon periodo per me. Non ho mai smesso di lavorare e di credere in me stesso: ho lavorato ancora di più e si sono visti i risultati. Inoltre, più la squadra fa bene e più si esaltano anche i singoli".



"Quest'anno non voglio pormi limiti. Siamo una squadra giovane e sulla carta inferiore ad altre, ma per come stiamo dentro e fuori dal campo porci un limite mi sembra riduttivo. Vogliamo vincere tutte le partite, mettiamo sempre anima e cuore e vedremo più avanti".