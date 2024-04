Milan, Caldara è costato più di 50 milioni di euro per due partite in sei anni: l'analisi e l'addio a giugno

- che lo aveva prelevato nel 2017 per 15 milioni -, con i rossoneri che lo avevano valutato 36,9. Nell’agosto del 2018, il centrale ex Spezia e Venezia, arrivò insieme a Gonzalo Higuain a Milano, nello scambio che riportò Leonardo Bonucci a Torino.Ha giocato solamente due partite con il club rossonero (1 in Coppa Italia e una in Europa League). L'esborso è quindi pazzesco:Per il resto solo prestiti, passando da un anno e mezzo con l'Atalanta, poi Venezia e Spezia, prima di ritornare al Milan e finire, di fatto, fuori squadra. Zero presenze e mai preso in considerazione per questa stagione, dove è stato costantemente infortunato ed è riuscito a giocare con la Primavera di Ignazio Abate.

Il suo stipendio è di 2,2 milioni a stagione per sei anni. Di fatto circa 13,6 milioni per le due partite di cui sopra: