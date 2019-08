Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha rilasciato un'intervista a Sky Sport 24. Il punto di partenza è la brutta sconfitta all'esordio contro l'Udinese: “Abbiamo sbagliato alcune cose, non abbiamo fatto tutto quello che il mister vuole. L'Udinese ha giocato bene, ci hanno chiuso in mezzo, ma questa è solo la prima partita”.



Sulle voci che lo vogliono in partenza: “Non ho capito questa cosa, tutti i giornalisti hanno parlato di mercato, se ne occupa il mio agente, io guardo solo al lavoro, al nuovo mister, un nuovo ruolo”.



Su Giampaolo: “Il gioco è diverso, al mister piace giocare avanti, in verticale, quando prendiamo palla vuole attaccare subito, siamo sulla buona strada, ci vuole tempo per lavorare e fare le cose bene, poi questo si vedrà anche in campo. Altri allenatori avevano altre filosofie, in passato ho giocato col 4-3-3. Quest'anno è cambiato tutto e noi lavoriamo”.