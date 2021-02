Hakan Calhanoglu e un futuro ancora tutto da scrivere. L'agente del fantasista turco ha incontrato oggi in sede la dirigenza del Milan per discutere del prolungamento del contratto in scadenza nel prossimo luglio. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il summit si è concluso con una nulla di fatto. Il Milan è ancora ottimista di poter trovare un accordo nelle prossime settimane ma il rischio di una separazione si fa sempre più concreto.



LE DUE POSIZIONI - Il Milan è rimasto sull'ultima proposta leggermente inferiore ai 4 milioni di euro fino al 2025. Una cifra che non è ritenuta ancora soddisfacente da parte dell'entourage di Calhanoglu che punta all'inserimento di bonus facilmente raggiungibili. La partita a scacchi va avanti, in attesa della prossima mossa o incontro.