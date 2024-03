Milan, Camarda può firmare: piccole incomprensioni da superare e piace a mezza Europa, cosa filtra sul suo futuro

ieri ha compiuto 16 anni e da oggi può firmare un contratto da professionista con il Milan.tra tutte le categorie, cresciuto nella parte nord di Milano, tifa il Diavolo sin da bambino e ha visto una partita dalla curva quest’anno insieme al papà.. Ma ci sono dettagli, importanti, che verranno analizzati in queste settimane.I gol da record nella Youth League e l’esordio in serie A contro la Fiorentina.Abituato a realizzare gol bellissimi, come quello in rovesciata in Youth League al Psg, sempre da sotto età (è solo un).sono interessate e pronte a proporre un progetto tecnico che lo vedrebbe nel giro della prima squadra in un biennio.I primi pour parler con gli agenti di Camarda hanno lasciato unquesto va detto. Qualcosa va sistemato nelle prossime settimane quando si entrerà nella fase calda della trattativa.Al di là dellela volontà comune è quella di arrivare a un accordo e accontentare la volontà del giovane talento rossonero.