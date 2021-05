. Paolo Maldini e Frederic Massara sono convinti che il talento classe 2000 rappresenti il futuro del club rossonero, il giudizio non può essere definitivo considerando le normali difficoltà che può incontrare un giovane alla sua prima stagione in una big.La scorsa estate il Milan aveva dato garanzie al Brescia sul riscatto di Tonali.. Un’operazione complessiva da 33 milioni. L’obiettivo di Paolo Maldini è quella di, magari dilazionando la spesa. Nei prossimi giorni è previsto un summit con il presidente del Brescia Massimo Cellino per provare a trovare una nuova intesa. In caso contrario, il Milan ultimerà comunque l’operazione per Sandro Tonali.