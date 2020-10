Hanno cercato di fare il massimo in un calciomercato anomalo e caratterizzato dalla ristrettezza economica ma gli è mancato il colpo finale. Frederic Massara e Paolo Maldini hanno migliorato il Milan rispetto alla versione 2019/2020, solo il campo potrà dire se al punto di poter conquistare quella partecipazione alla Champions che manca dal 2014.Il Milan ha proseguito la strada intrapresa a gennaio, con la cessioni di Suso e Piatek, e volta all'abbattimento dei costi.sulla futura rivendita. Una valutazione importante a fronte di un rendimento altamente scadente da parte del centrocampista brasiliano che in Francia potrà trovare un campionato forse più adatto al suo stile di gioco piuttosto compassato. Una grande squadra si deve sostenere sempre su delle colonne e i rossoneri sono stati abili confermare le proprie. I, imprevidibilità e un ventaglio di varianti tattiche nuove per Stefano Pioli. Qualche dubbio sulle formule pattuite con Real Madrid e Manchester United ma i rapporti ottimali tra i club permetteranno di fare il punto della situazione già nella finestra di mercato invernale. Molto interessante la scommessa Hauge dal Bodo Glimt. Un discorso a parte merita il colpo Sandro Tonali: strappato alla concorrenza dei cugini interisti, rappresenta il presente e il futuro di un Diavolo che ha tanta voglia di tornare competitivo.Probabilmente non è stata adottata la migliore strategia considerando i tanti giocatori seguiti e non raggiunti: da Fofana a Milenkovic, passando per Kabak, Rudiger e Simakan. I soli Kjaer e Romagnoli non bastano perché il pur ottimo Gabbia non è pronto per un livello da Champions e Duarte non fornisce le giuste garanzieI diretti avversari del Milan potranno contare su una rosa più profonda e qualitativamente superiore a quella dei rossoneri. Ai tifosi non è andato giù il caso Bakayoko: una lunga ed estenuante trattativa con il Chelsea conclusasi con un nulla di fatto. Al danno si è aggiunta la beffa perché il centrocampista francese si è trasferito in prestito secco al Napoli, diretta concorrente per un posto tra le prime quattro della graduatoria.Il Milan deve accelerare per non correre il rischio di perdere a zero due tra i più importanti asset tecnici ed economici della rosa. Nel mercato di gennaio arriverà certamente un nuovo difensore centrale: Simakan e Kabak vanno tenuti nella lista ma l'area scouting rossonera ha già in mano diversi dossier utili a individuare i possibili colpi del calciomercato invernale.