La RedBird del Milan sbarca anche nel football americano. La società fondata da Gerry Cardinale ha investito sulla XFL, una nuova lega di football americano nata con l'obiettivo di costruire una nuova esperienza dinamica e incentrata sui tifosi, con nuove regole e modalità di gioco. Insieme alla RedBird, ci sono anche l'impreditrice Dany Garcia e Dwayne Johnson, produttore cinematografico conosciuto con lo pseudonimo di The Rock.



Il gruppo di investitori ha investito circa 15 milioni di dollari nell'agosto 2020 per acquistare i diritti della XFL, che doveva essere lanciata tre anni fa ma è rimasto tutto in stand by a causa della pandemia. Prima ancora era stato lanciato nel 2001 e chiuso dopo una sola stagione. La prima storica partita - per la quale erano presenti sia Cardinale che gli altri due investitori - l'hanno vinta gli Arlington Renegades 22-20 contro i Vegas Vipers.