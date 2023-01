Gerry Cardinale, il nuovo proprietario del Milan non è presente a Riyad per assistere dal vivo alla Supercoppa Italiana che vede i rossoneri affrontare l'Inter. Il nuovo numero 1 del club di via Aldo Rossi è rimasto a New York, ma fatto curioso, in Arabia Saudita, in tribuna accanto a Paolo Maldini è presente l'ex proprietario, Gordon Singer, manager che dirige il fondo Elliott e figlio di Paul. La vecchia proprietà è ancora legata al club rossonero.