L’esclusione di Rafael Leao dall’undici titolare del Milan che ha affrontato il Sassuolo ha un valore simbolico importante, sopratutto in un periodo di crisi acuta come quella che stanno attraversando i rossoneri.. Un segnale piuttosto chiaro che apre anche a delle riflessioni su un futuro ancora tutto da scrivere.Su Rafael Leao si sta giocando una partita ancora più importante fuori dal campo ovvero quella relativa al rinnovo del contratto.. Alla base non dovrebbero esserci solo i noti problemi relativi alla procura del ragazzo e alla querelle, personale, con lo Sporting Lisbona ma anche quelli che stanno nascendo dalla classifica: Il Milan non può permettersi di fallire l’obiettivo Champions League se vuole arrivare a un accordo con il classe 99’. Ecco perché è arrivata questa pausa di riflessione. Le parti si raggiorneranno più avanti con il Milan che deve ritrovare una classifica migliore e il ragazzo quel sorriso svanito nelle ultime settimane.