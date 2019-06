Il Milan ci prova per Dani Ceballos. Come riporta Sportmediaset la società meneghina ha già il sì del calciatore in mano e ora preparare l'offerta per il Real Madrid: prestito oneroso biennale a 8 milioni di euro con diritto di riscatto fissato tra i 32 e i 35, con le Merengues che vogliono inserire una recompra in stile Morata.