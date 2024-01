E' una serata da sogno per Chaka Traoré, che contro il Cagliari ha segnato il primo gol con la maglia del Milan. Uno dei gioielli rossoneri lanciati da Pioli nel successo per 4-1 in Coppa Italia ha parlato così a fine partita: "Volevo fare questo gol da tanto tempo - ha spiegato Chaka Traoré ai microfoni di Mediaset - sono contento sia per la prestazione che per la vittoria e la fiducia dell'allenatore. Non so cosa dire, è un'emozione incredibile... Son contento di far parte di questa squadra: abbiamo dei veterani come Giroud e Leao che ci aiutano sempre, anche in allenamento. Non mi sarei mai immaginato una serata così, ripeto: ancora non ci credo”.