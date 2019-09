E' stato uno degli acquisti più importanti a livello economico del Milan ma fin qui si sta rivelando come un oggetto misterioso. Rafael Leao è arrivato in rossonero dal Lille per 28 milioni di euro ma fin qui ha giocato la miseria di 15 minuti. Giampaolo lo ritiene ancora troppo acerbo e ieri gli ha preferito l'ultimo arrivato Ante Rebic.