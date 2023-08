Il mercato firmato dalla nuova triade dirigenziale Furlani/Moncada/D’Ottavio ha regalato a Stefano Pioli un buon numero di nuovi innesti (ben 8) che hanno, almeno sulla carta, rinforzato la rosa rossonera. Specialmente nel reparto offensivo,, frecce che portano ai nomi di Chukwueze, Pulisic, Okafor e Romero. Quattro giocatori dalle caratteristiche estremamente differenti che ampliano – e non di poco – il ventaglio di possibilità a disposizione per del tecnico emiliano.Chiaro, va sottolineato, ce ne fossero di problematiche di questo tipo in ogni società, il sogno di ogni allenatore.Perché ceduto? Le motivazioni possono essere plurime: volontà del giocatore di avere più spazio, indisponibilità tecnica a garantire il medesimo minutaggio vissuto sino ad ora, voglia di avventurarsi per una nuova tappa della propria carriera professionale.Arrivato a Milano nel gennaio 2020, in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht (per una cifra totale pari a 10,9 milioni di euro), l’esterno belga si è ritagliato uno spazio importante, disputando ben 140 partite – tra tutte le competizioni – in maglia rossonera sino a ora. Da prima alternativa difensiva, il classe ‘99 ha dato il meglio di sé come esterno offensivo nel 4-2-3-1 di Pioli, sfoderando – a tratti - una brillantezza tecnica di ottimo livello, oltre che un’adattabilità tattica non indifferente., visto che nemmeno tre nuovi innesti come Chukwueze, Okafor e Romero sono riusciti, ancora, a ritagliarsi un posto da titolare in questa pre-season., dunque,– con il Milan vittorioso ai rigori contro il Monza nella prima edizione assoluta del Trofeo Luigi Berlusconi –dopo le numerose manovre in entrata. E tra gli indiziati a lasciare la società meneghina spunta anche il nome di Alexis Saelemaekers che, nel giro di un’estate, da titolare a prima alternativa sulla fascia destra, sembra destinato al ruolo di comprimario d’occasione. Poche possibilità di incidere, tanta panchina, non proprio il futuro che un giocatore – tra l’altro ancora giovane – sogna per la propria carriera. Per questo, non è impensabile pensare a una sua cessione.Come riportano i media di settore,(visti gli ottimi rapporti tra le due società derivati dall’affare Rebic)L’intesa sarebbe da trovare sull’ingaggio, visti i 2 milioni netti percepiti dal belga sino al giugno 2026. Un’ipotesi, niente di più, al momento.