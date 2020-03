L'inizio del 2020 era stato di quelli da incorniciare per Ante Rebic. Cresciuto esponenzialmente dal punto di vista fisico era arrivato a ritagliarsi un ruolo da titolare nel nuovo Milan di Stefano Pioli. 7 gol e 1 assist all'attivo per l'esterno croato e piani per il futuro che sembravano ben delineati. Poi qualcosa si è rotto all'interno del club rossonero ancor prima che l'emergenza coronavirus bloccasse il campionato e ora, guardando al la stagione 2020/2021 si delineano due possibili strategie da mettere in atto.- Rebic, va ricordato, è arrivato in rossoneroin un'operazione condotta in prima persona da Zvonimir. Il dirigente croato non è più al Milan e ora la palla passerà a Ivanche dovrà decidere come muoversi insieme a colui che sarà il nuovo allenatore. Tutto fa pensare che saràgià in passato, nella stagione 2014/2015 scelse Rebic per il suo Lipsia. Lo ottenne in prestito dalla Fiorentina, ma a fine stagione non lo riscattò dopo un'annata ricca di bassi e di pochi alti.di un'altra stagione già concordato la scorsa estate facendo slittare la decisione sul suo futuro a giugno 2021. È il piano economicamente più vantaggioso per il presente, ma al cui interno si cela. Oggi la valutazione del suo cartellino per un eventuale riscatto non è alta ma, se Rebic confermerà il rendimento avuto nell'ultimo periodo, il suo valore crescerà chiamando magari anche altri club ad, ma per farlo il Milan dovrà sedersi attorno a un tavolo eil suo acquisto a titolo definitivo. Non sarà facile, perchè la scorsa estate i rossoneri ottennero Rebic. Il cartellino del portoghese incide ancora molto a bilancio e si dovrà mettere in attoche sarà messo a disposizione per completare, o rivoluzionare la rosa. La scelta finale spetterà comunque al nuovo allenatore, che sceglierà se puntare o meno sul croato. La certezza di oggi è solo una: il Rebic di Pioli, non ci sarà più perchè l'allenatore italiano (salvo sorprese) dirà addio.