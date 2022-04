Il Milan dovrà decidere come comportarsi con i vari giocatori in prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi, che la società rossonera può acquistare a titolo definitivo pagando 4,5 milioni alla Roma, è il giocatore che ha più chance di rimanere a Milano. Discorso diverso per Junior Messias; il 30enne brasiliano potrebbe non essere riscattato aumentando così il budget per un nuovo esterno offensivo.