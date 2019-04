Secondo laotraliga.net, il Siviglia è al lavoro con il Milan per il riscatto di Andrè Silva. Il prezzo del riscatto dell'attaccante portoghese fissato a 36 milioni di euro è ritenuto eccessivo dal club spagnolo, per questa ragione il club rossonero è disposto a scontare il prezzo se il club andaluso inserisse Simon Kjaer come contropartita nell'affare.