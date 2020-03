Clamoroso in casa Milan, Zvone Boban può lasciare il club anticipatamente. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, oggi pomeriggio si terrà un summit tra il dirigente croato e Ivan Gazidis. C'è l'ipotesi, molto concreta, di una separazione istantanea dopo le dure dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport e che non sono state gradite dal Milan.



Resta da capire se prevarrà la linea di posticipare l'addio a giugno per non destabilizzare ulteriormente un ambiente, quello rossonero, già scosso dalle numerose turbolenze dell'ultimo periodo. Di riflesso attendono novità anche Maldini e Massara che sono vicini a quelle che sono le idee di Boban e potrebbero seguirlo in questa dolorosa decisione. Le prossime ore saranno decisive, il Diavolo corre verso l'ennesima rivoluzione. seguono aggiornamenti