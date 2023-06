Il nuovo Milan deve correre di più degli altri sul mercato per cercare di recuperare il ritardo accumulato. Le idee certamente non mancano a Moncada e il suo staff ma ora è arrivato il momento di accelerare. In tal senso la prossima sarà una settimana cruciale con diversi summit con agenti e intermediari già fissati. per cercare di recuperare il ritardo accumulato. Le idee certamente non mancano a Moncada e il suo staff ma ora è arrivato il momento di accelerare. In tal senso la prossima sarà una settimana cruciale con diversi summit con agenti e intermediari già fissati.



RITORNO DI FIAMMA - Non è bastata un’offerta da 3 milioni di euro a stagione per convincere Tielemans a vestire la maglia del Milan. Il centrocampista belga preferiva restare in Premier League e ha firmato un contratto lungo con l’Aston Villa a 5 milioni di euro a stagione. Furlani non vuole rimanere a guardare ed è pronto a fiondarsi su un talento segnalato da Moncada: Carney Chukwuemeka. Il classe 2003 é considerato tra i migliori talenti del calcio inglese, abbina una grande tecnica a un’ottima struttura fisica. Piace perché è un giocatore versatile capace di giocare in più ruoli a centrocampo.



LA FORMULA - Carney e il Milan si sono sfiorati già nell’estate del 2022 quando Massara e Maldini presentarono un’offerta da 15 milioni di euro all’Aston Villa. Alla fine il Chelsea arrivò a 24 milioni di euro battendo la concorrenza dei rossoneri. Ora Moncada é tornato alla carica per Chukwuemeka con buone possibilità di riuscita: la trattativa si può concludere in prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo al Chelsea è chiuso e vuole andare a giocare con continuità. All’inizio della prossima settimana Furlani farà partire la missione per regalare Chukwuemeka a Pioli.