Una partita fondamentale per la corsa Champions e per rimanere in scia dell'Inter capolista.. Stefano Pioli ha lavorato in questi giorni per studiare l'assetto tattico migliore per cercare di arginare il temibile attacco giallorossa.- La notizia è iniziata a circolare nella notte e trova sempre più conferme:in coppia con Simon Kjaer. Unal'esplosività dell'inglese potrebbe risultare un fattore contro i rapidi avversari e lo scarso momento di forma psico-fisica del centrale di Anzio. La