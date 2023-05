Tra le più grosse delusioni della stagione del Milan c'è senza dubbio Divock Origi. Per l'attaccante belga, spiega MilanNews.it, sarebbero in crescita le quotazioni a proposito di un addio già nella prossima estate: l'ex Liverpool ha ancora estimatori in Premier League, con Aston Villa e West Ham che hanno già richiesto info sul suo conto, e anche in Turchia.