Il Milan prosegue a lavorare a fari spenti sul mercato per cercare nuovi profili giovani e di talento da inserire per la prossima stagione. La ricerca è orientata soprattutto sull’attaccante, su un nuovo numero 9 che possa sostituire Ibrahimovic destinato a chiudere la sua straordinaria carriera a giugno.. Il Chelsea, al momento, non apre a una negoziazione per il nazionale albanese che è stato blindato con un rinnovo del contratto lungo fino al 2028.- Resiste, forte, il nome di Okafor. Il ragazzo ha deciso di lasciare il Salisburgo al termine della stagione e. Su di lui verranno fatte delle valutazioni approfondite anche dal punto di vista tattico perché è più una seconda punta che un terminale offensivo unico. Massara e Maldini stanno guardando con attenzione anche in Francia e in Inghilterra e da uno di questi due campionato può arrivare il nome giusto per il Milan del futuro .