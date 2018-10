IL TABELLINO

. Mai in partita nel primo tempo, la squadra di Gattuso subisce il 2-0 dagli spagnoli che in campionato hanno segnato meno di tutti, soltanto 5 gol in 9 partite. Poi, più con la rabbia che con il gioco, e grazie al solito, i rossoneri accorciano le distanze e nel finale potrebbero anche pareggiare se l’arbitro non negasse un evidente rigore. Al di là del punteggio finale, però,- Nella speranza di dare nuovi stimoli al brutto Milan del derby,cambiando in ogni reparto per un totale di ben cinque uomini.va in porta al posto di Donnarumma,è al fianco di Romagnoli in quello di Musacchio,a sinistra dove c’era Rodriguez,esterno di centrocampo in linea con Biglia e Bonaventura e infineal lati di Higuain nei ruoli di Suso e Calhanoglu.Paradossalmente proprio Reina, che dovrebbe essere più sicuro di Donnarumma, è il primo a commettere un grave errore su un rinvio, per sua fortuna senza conseguenze. E’ il segnale di una serata difficile e infatti il Milan pasticcia, senza ritmo, precisione e fantasia. Biglia che avrebbe bisogno di riposare, ma non può visto che Montolivo è stato misteriosamente bocciato da Gattuso prima ancora dell’inizio della stagione, invece di dare profondità appoggia sempre il pallone lateralmente. Bakayoko suscita i primi e legittimi mormorii di delusione dei tifosi per le sue incertezze nel controllo e anche i nuovi esterni Castillejo e Borini non offrono mai palloni giocabili a Higuain, costretto ad arretrare a ridosso dell’area di rigore perché è sempre più solo e quindi sempre più nervoso.Il Betis, soltanto sesto nel campionato spagnolo, incomincia a crederci e dopo un colpo di testa fuori di poco di Barragan prende l’iniziativa in mezzo al campo, passando meritatamente in vantaggio alla mezz’ora. Dopo il pasticcio del trio Abate-Musacchio-Donnarumma nel derby,E non è finita qui, perché il Betis potrebbe raddoppiare poco dopo quando ancora Sanabria spedisce sopra la traversa una comoda palla gol.Gattuso allora prova a cambiare anche il modulo, con una mossa doppiamente discutibile perché passa dalla difesa a 4 a quella a 3, avanzando Laxalt, quando mancano soltanto 4’ all’intervallo. Non è per questo, però, che si vede la prima palla gol rossonera, quando Higuain riesce a scartare Mandi, ma poi si fa anticipare al momento del tiro e credendo di meritare un rigore, che non c’è, si fa anche ammonire, a conferma del suo nervosismo.L’intervallo serve per bocciare. Si rivede Suso e soprattutto Cutrone che affianca Higuain in un nuovo 4-4-2, visto che Laxalt è tornato a comporre una difesa a 4.E allora non bisogna meravigliarsi se il Betis ottiene il secondo gol.Ci sarebbe ancora il tempo almeno per pareggiare e il Milan finalmente ci prova. Il tiro di Suso fa il solletico al portiere. Poi c’è anche la sfortuna perché soltanto il palo respinge il gran sinistro di Castillejo. Gattuso si gioca l’ultimo cambio, inserendo Bertolacci al posto di Biglia e a forza di insistere il gol arriva, tanto per cambiare grazie alla zampata di Cutrone che sfrutta da grande goleador il cross di Castillejo da destra. Rimangono ancora 13’, recupero compreso, da giocare e i rossoneri potrebbero farcela maMarcatori: 30'pt Sanabria (Bet), 10' st Lo Celso (Bet), 38' st Cutrone (Mi)Assist: 30' pt Lo Celso (Bet), 38' st CastillejoMilan: Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko (Dal 1' st Suso), Biglia (Dal 35' st Bertolacci), Bonaventura; Castillejo, Higuain, Borini (Dal 1' st Cutrone). A disposizione: Donnarumma G, Mauri, Suso, Bertolacci, Caldara, Cutrone, Rodriguez. All. GattusoBetis Siviglia: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragán, Lo Celso, William Carvalho (Dal 47' st Feddal), Canales, Junior Firpo; Sergio León ) (Dal 21' Tello), Sanabria (Dal 33' st Moron) . A disposizione: Robles, Feddal, Inui, Boudebouz, Tello, Loren Moron, Kaptoum. All. Solar.Arbitro: Bas NijhuisAmmoniti: 45' pt Higuain (Mi), 46' pt Canales (Bet), 35' st Lo Celso (Bet), 41' st Pau Lopez (Bet)Espulso: 49' st Castillejo