Lorenzo Colombo è un promesso sposo del Monza, manca solo il via libera del Milan che prima vorrebbe capire se ci sono margini per mettere a segno il decimo colpo con un nuovo attaccante. Un’idea raccontata dalla nostra redazione nel mese di luglio ora è diventata qualcosa di più: il club rossonero sta provando a capire i margini di manovra con il Psg per portare in rossonero l’attaccante Hugo Ekitike.



LA SITUAZIONE - Moncada e D’Ottavio conoscono bene Ekitike tanto che lo avevano segnalato a Maldini e Massara già quando giocava con il Reims. Al momento il classe 2002 non sembra rientrare nei piani di Luis Enrique e il prossimo arrivo di Kolo Muani ridurrebbe ancora di più lo spazio per il giovane attaccante della nazionale under 21 francese. In giornata sono andati in scena dei contatti tra il Milan e il Psg, si ragiona sulla base del prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Un’idea che è diventata trattativa, il Milan ci prova per Ekitike.