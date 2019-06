Lo ha inseguito, corteggiato ma alla fine il Milan si è dovuto arrendere di fronte alla strenua resistenza di Lotito. Tare resta alla Lazio, non se l'è sentita di forzare la mano a calciomercato iniziato. Maldini e Gazidis saranno costretti a guardare altrove per il ruolo di ds.



CONTATTI PER SARTORI - Ha mosso i primi passi da calciatore nel Milan e ora può tornarci nelle vesti del direttore sportivo. Giovanni Sartori è uno dei segreti dell'Atalanta dei miracoli: sue le intuizioni Castagne, Hateboer, Mancini, Freuler, de Roon e Zapata, solo per citarne alcune. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Sartori è stato contattato dal Milan la scorsa settimana. Non avrebbe remore ad accettare una eventuale proposta concreta da parte dei rossoneri, ma in questo momento è concentrato e attivo sul mercato dell'Atalanta. Tra domani e martedì Maldini deciderà se puntare con forza su di lui.



LE ALTERNATIVE - La strada meno impervia porta a Carlo Osti che tanto bene ha fatto alla Sampdoria con Giampaolo, promesso sposo del Milan. Una candidatura credibile e tenuta in considerazione dalle parti di via Aldo Rossi. Più distaccato al momento Frederic Massara: dopo la chiusura del rapporto con la Roma è stato proposto ai rossoneri.