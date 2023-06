Sandro Tonali è ormai un promesso sposo del Newcastle, la trattativa verrà finalizzata nelle prossime ore per la somma record di 70 milioni di base fissa più 5 milioni di bonus. Il filo diretto con Londra però non ha portato solo alla futura cessione del centrocampista lodigiano ma anche a un nuovo contatto, programmato da giorni, con il Chelsea. I Blues hanno diversi giocatori in uscita che rappresentano delle ghiotte occasioni per una squadra che

dovrà essere protagonista sul mercato come quella rossonera.



VECCHIO PALLINO- Geoffrey Moncada stravede per le qualità di Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 in forza al Chelsea. Al momento il club di Londra non ha preso una decisione sull’ex Aston Villa e arrende segnali in tal senso dal nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Il Milan ha confermato il proprio interesse e ha chiesto di essere informato su quelli che saranno i piani del Chelsea su Chukwuemeka.



ECCO PULISIC- Un’opzione reale, concreta che può diventare presto una vera e propria opportunità di mercato. Christian Pulisic e il Milan stanno parlando da settimane, il gradimento è reciproco. Le condizioni per questo colpo a stelle strisce possono diventare convenienti e la liquidità ricavata dalla cessione di Tonali permetterà al club rossonero di arrivare a soddisfare le richieste d’ingaggio che ci aggirano sui 4 milioni di euro.