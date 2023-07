alla chiusura. Giorgio. Il possente terzino destro granata piace tanto al club rossonero e può diventare una ghiotta opportunità perché andrà in scadenza di contratto tra 12 mesi.per quello che sarebbe l’ennesimo derby di mercato di questa estate.Il Milan non ha la necessità di intervenire nel ruolo di terzino destro e lo farà solo in caso di occasione interessante dal punto di vista tecnico, economico e di prospettive.e Pioli vuole un giocatore con più esperienza come Singo.