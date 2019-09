Il Milan, a fine stagione, vedrà scadere il contratto con Fly Emirates, che dal 2010 compare come main sponsor sulle magliette rossonere. Come scrive Tuttosport, Ivan Gazidis è al lavoro per rinnovare l'accordo con quello che, al momento, l'unico partner rimasto dell'era Berlusconi, visto che sia Adidas che Audi deciso di lasciare il club meneghino dopo l'addio di Silvio Berlusconi. L'amministratore delegato del Milan vuole rinnovare con Emirates, provando ad aumentare la parte fissa annuale.