Un turnover ragionato per far fronte ai tanti impegni ravvicinati che attenderanno il Milan nei prossimi 15 giorni. Contro la Cremonese Stefano Pioli intende cambiare 6 dei titolari visti all’Olimpico contro la Roma nell’ultimo turno di campionato.



CHANCE PER CDK - L’ultima volta a Bologna aveva deluso ampiamente, ora per De Ketelaere ecco arrivare una nuova occasione dal primo minuto, da non fallire. Il belga avrà Saelemaekers da un lato e Díaz dall’altro con Leão in panchina e preservato in vista della gara con la Lazio nel weekend.



LA PROBABILE FORMAZIONE - Davanti a Maignan giocheranno Calabria a destra, Hernandez a sinistra mentre la coppia dei centrali sarà formata da Kalulu e Thiaw. A centrocampo riposano Tonali e Krunic con Vranckx e Bennacer titolari, in attacco c’è Origi al posto di Giroud.



Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Hernandez; Vranckx, Benacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi.