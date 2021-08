Nemmeno il tempo di ritornare a sedere nel suo ufficio, che il “Presidente” delsi ritrova già a transitare per l’infermeria.Le sue condizioni non preoccupano particolarmente, ma ai tempi di recupero bisogna sommare il fatto che, fra Olimpiadi e infortunio, Kessie ha saltato praticamente tutta la preparazione estiva, il che potrebbe significare maggior tempo necessario a ritrovare la condizione ottimale. Proprio questo aspetto potrebbe convincere la dirigenza rossonera ad intervenire sul mercato.Nel frattempo,è a un passo: il Milan ha trovato un. Il mediano scuola PSG, però, andrebbe ad occupare la casella di secondo regista, di vice-Bennacer. L’arduo compito di sostituire Kessie andrà invece a gravare su Sandro Tonali, che in questo anno di Milan ha dimostrato di essere più vicino per caratteristiche tattiche proprio all’ivoriano. Con l’infortunio, seppur lieve, di quest’ultimo, il Milan potrebbe quindi andare a inserire in rosa un quinto centrocampista, slot che al momento è occupato da, il quale peròCosì si libererebbe lo spazio per un altro colpo low cost a centrocampo, per gli ultimi giorni di mercato. Il nome di Bakayoko è sempre in voga fra gli uffici di Casa Milan e, se si presenterà l’opportunità, la si valuterà., che vuole aggiungere muscoli e grinta al centrocampo tutto fantasia a disposizione di Peter Bosz., dove era esploso con la maglia del Monaco meritandosi la chiamata proprio del Chelsea. Al momento non c’è nulla di concreto, ma il Lione rappresenta certamente un possibile ostacolo al ritorno di Bakayoko in rossonero, ritorno che comunqueResta però una possibilità, anche perché quest’inverno il Milan dovrà fare a meno della sua coppia titolare per un mese, a causa della Coppa d’Africa,. È questa la linea del Milan.