Patrick Cutrone vuole rilanciarsi. L'attaccante del Milan ha dichiarato prima di raggiungere il ritiro della Nazionale a Coverciano: "Questo stage è un'occasione per farsi vedere, quindi mi impegnerò come ho sempre fatto. L'Europeo Under 21 è un obiettivo mio come dei miei compagni, però adesso penso a questo stage per poi tornare e pensare alle prossime partite con il Milan. Ieri sera a Torino ho avuto minuti importanti in campo, sicuramente giocare mi aiuta e mi farò trovare sempre pronto. Quanto mi manca il gol? Penso che come ogni attaccante abbia voglia di segnare, spero quindi di tornarlo a fare il più presto possibile".