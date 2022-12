Tempo di rinnovi in casa Milan. I più impellenti sono quelli che riguardano Giroud, Bennacer e Leao. Se però per i primi due qualcosa si muove e le sensazioni sono positive, per il portoghese invece la partita è ancora tutt’altro che scritta. Secondo i dati della Gazzetta dello Sport, qualora i 3 dovessero trovare un nuovo accordo con i rossoneri, li spingerebbero a investire 93 milioni al lordo. Una somma che, sommata a quella già stanziata per i rinnovi già portati a termine nel 2022 (Theo Hernandez, Tomori, Tonali, Kalulu, Pobega, Krunic, Ibrahimovic e Gabbia) andrebbe a raggiungere quota 200 milioni. Una garanzia per tenere il Milan a contatto con le migliori squadre in Italia ed Europa.