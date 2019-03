: musica e testo dei, immagini di Massimo. L'ex numero 23 del, infatti, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Massimo, Andreae Gennarorendendo omaggio alla celebre camminata deifuori dagli studi dellainI Fab Four erano a Londra, Ambro & co a Liverpool. Va bene così, alla fine Paul McCarney e soci sono nati lì...Dopo le fatiche di ieri contro le leggende del Liverpool, che hanno sconfitto il Milan Glorie per 3-2, giornata di relax per il vecchio gruppo che ha vinto tutto con Ancelotti. Poi, si ritornerà alla normalità, con Gattuso che dovrà riprendere la corsa Champions dopo la brusca frenata del derby. Anche perché la qualificazione alla 'Coppa dalle Grandi Orecchie' può regalare quattro Fab Four sul mercato...La priorità è già in casa. E si chiama Tiemoué. In prestito con diritto di riscatto dal, con la Champions in tasca ilè pronto a versare 35 milioni nelle casse dei Blues per regalarsi a titolo definitivo il francese ex Monaco. E poi? E poi bisogna guardarsi attorno, con 3 nomi sottolineati sul taccuino di: Allan, esterno offensivo delgià vicino a gennaio; Everton, altro esterno, 23enne, che milita nelcontinuando sulla scia dell'affare Paquetà; Sergej, il grande sogno della dirigenza milanista. I Fab Four del mercato sono lì, aspettano solo che Gattuso schiacci play per far partire la musichetta della Champions. Accompagnata, ovviamente, da...@AngeTaglieri88