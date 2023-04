Si tratta di vero e proprio odio che sta venendo fuori nei confronti del terzino francese che domani sarà in campo per sfidare per la terza volta in diciassette giorni gli azzurri. Grande attenzione sull'impegno di Champions, c'è tanta attesa su quello che sarà il verdetto del campo, chi tra Napoli e Milan la spunterà e accederà alla semifinale della massima competizione europea.THEO SOTTO ATTACCO - Uno dei protagonisti ci si aspetta possa essere proprio Theo Hernandez, che su quella fascia sinistra in coppia con Leao sa dimostrarsi devastante.non proprio da agnellinoquando in seguito ad una rimessa laterale conquistata l'ex Real Madrid è andato adUn atteggiamento sopra le righe, a cui si aggiunge un altro "peccato": secondo il giudizio dei tifosi napoletani(per somma di ammonizioni)., però,Perché in questi giorni il laterale mancino del Milan ha postato sui social una foto con suo figlio e sono venuti fuori deiaugurando anche la morte al piccolo Theo Jr. Episodi da condannare con fermezza e che non c'entrano nulla con il calcio, con lo sport in generale e con i tantissimi napoletani che si sono immediatamente dissociati.- Facendo di nuovo un passo indietro, i comportamenti di Theo non sono andati giù ai tifosi del Napoli.Cori soprattutto nei confronti del francese, traSembra scontato pensare che ad ogni pallone che toccherà questa sera partiranno i fischi. Da capire la reazione del calciatore che, però, sembra essere di quelli capaci di fomentarsi e trasformare gli insulti in carica.