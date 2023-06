Mike Maignan non scenderà in campo questa sera nella sfida tra Francia e Gibilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni del portiere del Milan, fermatosi durante l'allenamento di ieri della Nazionale di Deschamps.



POLPACCIO - Maignan ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro, dunque non lo stesso a cui si era infortunato negli ultimi mesi del 2022. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo, ma sarà ugualmente sottoposto a una risonanza magnetica per escludere definitivamente che si tratti di qualcosa di grave. Lo staff francese, si legge, non intende rischiare e per questo a Faro, in Portogallo, giocherà il portiere del Lens Brice Samba.