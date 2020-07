Il Milan si gioca tutto nei prossimi nove giorni. E rischia di diventare l'arbitro dello scudetto. In successione i rossoneri dovranno affrontare Lazio, Juventus e Napoli con il chiaro obiettivo di provare la scalata al'Europa League. Domani sera contro una Lazio priva di Immobile e Caicedo servirà una prestazione gagliarda per fare punti e difendersi dall'assalto del Verona impegnato in casa contro il Brescia.



PROVE DI FORMAZIONE - Stefano Pioli dovrà ridisegnare il suo Milan per via della pesante assenza di Samu Castillejo. Lo spagnolo è diventato via via sempre più importante nello scacchiere tattico rossonero perché capace di abbinare qualità a una ottima predisposizione al sacrificio senza palla. Nelle prove fatte oggi a Milanello si sono alternati Alexis Saelamaekers (in forma smagliante) e Giacomo Bonaventura come esterno alto a destra. Il belga è favorito ma Jack vuole tornare titolare dopo l'ultima panchina contro la Spal e resta in corsa. Lucas Paquetà è stato provato da trequartista mentre a sinistra confermatissimo Calhanoglu. Nonostante i due gol segnati nelle ultime tre partite, Rafael Leao dovrebbe partire dalla panchina: il portoghese viene considerato un'arma preziosa da utilizzare a partita in corso. Al fianco del 'fratello maggiore' Zlatan Ibrahimovic che verrà utilizzato nella ripresa.