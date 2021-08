Meno di un mese per decidere il futuro. Per fare la valigia, questa volta senza biglietto di ritorno, o per restare in rossonero, con la consapevolezza di partire in terza fila. Andrea Conti è arrivato a un bivio della sua carriera, dopo il mancato riscatto da parte del Parma, sfumato con la retrocessione in Serie B, è tornato al Milan, che non ha però dato segnali di puntare su di lui. Pioli ha definito le gerarchie, Calabria prima scelta, Dalot seconda, con Kalulu jolly in grado di giocare sia centrale che terzino. In questo discorso non torna il nome del portoghese, che vuole tornare ma non può farlo perché il Manchester United continua a chiedere una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro per il suo cartellino.



NIENTE PRESTITO - Il Milan a queste condizioni non ci sta, l'opzione prestito con diritto di riscatto è ancora la preferita di Maldini e Massara, ma al momento è quella meno probabile. Si tratta, con l'obiettivo di ammorbidire la posizione degli inglesi. Senza la fumata bianca, senza l'arrivo di un rinforzo a destra la posizione di Conti resta in stand by. Qualcosa succederà, ma c'è ancora da aspettare. Di sicuro chi vorrà Conti dovrà acquistarlo, prenderlo a titolo definitivo. In scadenza nel 2022, a bilancio peso 4,8 milioni di euro, ai quali fanno aggiunti i quasi 4 milioni lordi d'ingaggio, l'ipotesi prestito senza - insomma - rinnovo va esclusa. Sull'ex Atalanta ci sono Genoa e Sampdoria, anche loro aspettano i saldi di fine stagione.