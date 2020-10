Il neo-difensore del Milan Diogo Dalot, reduce dal primo gol in rossonero contro lo Sparta Praga, ha parlato a Sky Sport: "Sono un uomo felice, abbiamo fatto una grande partita e trovato la vittoria. Ho fatto un gol e un assist. Sto lavorando duro, cerco la strada per arrivare al top. Sono nel posto giusto, al Milan mi sono trovato subito benissimo. Pioli è il nostro capitano, ha un modo fantastico di guidare la squadra e motivare ogni giocatore, ci coinvolge tutti e ci tiene affamati. Futuro? Vediamo cosa succede a fine stagione. Per ora non voglio pensarci: sono concentrato al 100% sul Milan e questo è quanto".