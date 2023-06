. Un’annata in cui non ha inciso, non ha lasciato il segno, mettendo a referto un solo assist nelle 40 presenze stagionali con il Milan. Ma stare qui, ancora una volta, a snocciolare dati e a descriverne la delusione e la frustrazione vissuta dal ragazzo non aiuterebbe né lui né noi a comprendere quali siano realmente le potenzialità del belga e quale possa essere il suo futuro.– nella giornata di ieri, ha fallito il colpo del ko nel match che l’Under 21 dei Diavoli Rossi ha disputato contro la Georgia –Spieghiamoci meglio., De Ketelaere – nei pensieri di Maldini e Massara –, per assistere il 9 di riferimento (molto spesso Giroud). Risultato? Lo conosciamo: 1 assist e una serie di prestazioni deludenti. Tuttavia,Jacky Mathijssen. Nell’incontro contro la Georgia,E qualcosa il classe 2001 l’ha fatto vedere, pur non ritornando ancora sui livelli mostrati ai tempi del Bruges: nelle 120 partite giocate in Jupiler Pro League - massima divisione belga -, i. Dal centravanti al centrocampista centrale, dalla seconda punta alla mezzala e persino esterno d’attacco di fascia. Tutto fuorché trequartista.– per una seconda chance – lL’assenza per infortunio di Bennacer e la cessione di Tonali al Newcastle – oltre all’interesse per il profilo di Frattesi – porterà il tecnico emiliano a effettuare delle valutazioni sul modulo da utilizzare., abbandonando l’esperimento della difesa a 3 e il consolidato 4-2-3-1 che ha riportato i rossoneri in vetta al campionato italiano nel 2022?Allo stato attuale dei fatti, il numero 90 rischia di partire in prestito o, addirittura, essere ceduto per una cifra vicina ai 30 milioni, recuperando a bilancio l’investimento fatto ormai un anno fa. Nessun club, a ora, si è fatto avanti concretamente. Solo qualche timido sondaggio.