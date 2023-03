La prima stagione di Charles de Ketelaere col Milan non sta andando benissimo. Il belga è ancora fermo a un solo assist dall'inizio del campionato, ma c'è un paradosso: è il centrocampista con la percentuale più alta di palloni toccati in area avversaria; nessuno ha fatto meglio del suo 11%. Dietro di lui, sul podio, ci sono Barak della Fiorentina a 7,9% e il Tucu dell'Udinese Pereyra a 7,8%.



I NUMERI - La stagione di De Ketelaere non era iniziata neanche male: dopo una manciata di minuti nelle prime due partite aveva fatto l'assist contro il Bologna nella prima da titolare, terza giornata di campionato. Poi non è più riuscito ad essere decisivo. Solo sette partite da titolare compresa anche quella in Coppa Italia con il Torino; ma lì, in area avversaria - quando gioca - c'è sempre.