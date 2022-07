Potrebbe essere il giorno decisivo per Charles De Ketelaere al Milan. Secondo quanto riporta Sportitalia è previso un incontro nel pomeriggio a Lugano, in Svizzera, tra Maldini, Massara e il Bruges, per arrivare alla fumata bianca.



OFFERTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Milan sta valutando la possibilità di ritoccare ulteriormente al rialzo la propria offerta: l'idea è di mettere sul piatto 32 milioni di euro fisso per De Ketelaere, ai quali aggiungere una corposa percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore. CDK vuole il Milan e il Milan vuole CDK.