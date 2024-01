Milan, decisione presa su Chaka Traorè

Chaka Traorè si è ritagliato uno spazio importante nel Milan mettendo in mostra quelle che sono le sue qualità. Non è un caso che abbia già segnato un gol in coppa Italia e uno in campionato, decisivo. Il Milan crede molto in questo prospetto tanto da aver deciso di non aprire a una cessione in prestito in questa sessione di mercato invernale.