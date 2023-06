Lavorare tanto anche sul mercato in uscita. È questa la missione che Cardinale ha affidato alla sua squadra mercato. Furlani e Moncada, in questa prima fase, si stanno concentrando sui parametri zero e nel cercare di impostare delle trattative per i giocatori che non vengono considerati fondamentali per il progetto. E tra questi ci sono anche Messias e Saelemaekers.. Junior ha un altro anno di contratto con il club rossonero e dovrà decidere se onorarlo fino in fondo o cercare fortuna altrove. Il Torino ha effettuato un primo sondaggio ma è ancora presto per parlare di un’eventuale trattativa.per essere stato poco utilizzato da Pioli nel corso dell’ultima stagione. E il probabile arrivo di un grande esterno destro andrebbe a limitare ancora di più le possibilità di imporsi con una maglia da titolare.