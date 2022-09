Abbassarmi a terzino è stata una buona idea che mi ha permesso di mostrare le mie qualità sia in fase difensiva che in fase offensiva.” C’è qualcosa che non torna nelle parole di Sergiño Dest, nuovo acquisto del Milan, se consideriamo gli ultimi due anni a Barcellona e le dichiarazioni di Pioli nel post partita contro il Salisburgo (“ha delle belle qualità, soprattutto in fase di spinta”.) Insomma forsenel 2020, lo statunitense piano piano venne spostato più avanti, fino a giocare alcune partite addirittura da esterno alto nel tridente, come in Barcellona-Real Madrid del 24 ottobre 2021.L’idea iniziale del tecnico olandese non era questa, naturalmente. Anche perché nella stagione 20/21. Eccolo qui sotto, contro la Real Sociedad: da una parte lui eha imboccato questa via…Forse però questo non era un sistema pensato solo per Messi. Evidentemente, marchio di fabbrica catalano. A quel punto però tanto valeva puntare su; un po’ per ragioni tattiche conseguenti all’avvicendamento in panchina, un po’ per gli infortuni che lo hanno tormentato nella seconda parte della stagione.DunqueDirei di sì per il momento, e come vice Calabria, su questo non ci piove. È stata unaDate le caratteristiche dell’ex Barcellona non si può escludere tuttavia che a Pioli non venga in mente qualcosa di nuovo tatticamente, magari tra un po’, quando il classe 2000 si sarà ambientato. Non intendo tanto cambi di sistema, anche se nulla lo vieta (anzi, chissà…), penso piuttosto ad assetti e sviluppi particolari, che possano collocare lo statunitense in posizioni a lui congeniali.Qui potete vedere un esempio tratto dall’ultimo derby.Insomma staremo vigili:, le varianti di sviluppo, le modifiche puntuali con cui sorprende gli avversari. E un giocatore come Dest promette di ispirargli qualcosa di offensivo sul lato meno appariscente dei rossoneri.Martedì serain cui, nel bene e nel male, abbiamo trovato già qualche conferma. Ad esempio qui fa una giocata sofisticata.Se la sposta internamente col destro, poi, quindi. Viene dal Barcellona, non potrebbe essere diversamente.Però a differenza che nel Barcellona, dove ripeto spesso giocava quinto o addirittura esterno alto nell’ultimo periodo (restando tuttavia di base un ‘quasi’ terzino),. E infatti in quest’altra situazione, nella quale è fin troppo lezioso il suo. Più aggressiva, con un forte riferimento all’uomo.Nel Milan non è la stessa cosa fare girare un giocatore avversario oppure non permetterlo. In certi casi un determinato tipo di intensità sull’uomo nasconde squilibri potenziali che altrimenti potrebbero emergere in superficie pericolosamente. Su questoAnche perché poi, se l’uomo si gira,, per quanto veloce e rapido.Lo dimostra questa accelerazione potente disenza troppe difficoltà.