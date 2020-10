. Scampato il pericolo eliminazione dall'Europa League e conosciuto il destino continentale nell'urna di Nyon, Maldini e Massara sono pronti a rituffarsi sul mercato. L'estenuante battaglia in Portogallo, però, ha confermato le impressioni delle scorse settimane:dove Kjaer e Gabbia sono costretti agli straordinari a causa degli infortuni di Musacchio e Romagnoli e la positività al Covid-19 di Duarte.Urgenza vera e propria, spia dell'emergenza accesa da tempo. Maldini e Massara lo sanno, non si sono mai nascosti. "Vogliamo sempre migliorare la squadra. Le priorità sono state coperte, adesso abbiamo qualche problemino con i centrali a causa degli infortuni" sono state le parole ripetute dal direttore tecnico rossonero.Ferme a venticinque milioni le pretese emiliane, come confermato in giornata dal ds rossoblu Bigon: "Abbiamo rifiutato offerte perché per noi è importante e perché crediamo possa avere una valutazione superiore a quella proposta dal Milan".La coppia mercato rossonera, dunque, valuta le alternative: la pista che portava a Nastasic si è raffreddata, motivo per cuiVisto in Italia tra il 2015 e il 2017 con la maglia della Roma (72 presenze e 2 gol), dall'estate 2017 è a Londra. Con i Blues ha totalizzato 115 presenze e 6 reti.