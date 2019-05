Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Frosinone: “Abbiamo faticato nel primo tempo, sapevamo che non era facile. Dovevamo metterci il cento per cento, il rigore poi ci ha dato la scossa e siamo andati avanti dopo il vantaggio. In quella parata c’è tutto, sono molto contento di aver parato un rigore davanti i nostri tifosi e aver vinto. Champions? E’ l’obiettivo di una grande stagione, speriamo di raggiungerlo. Ce l’abbiamo messa tutta. Futuro? Non parlo di me, parlo di Abate che è un ragazzo speciale. Abbiamo passato tanto tempo in ritiro e gli voglio tanto bene, gli faccio un in bocca al lupo"