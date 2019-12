Secondo Sportitalia, nei giorni scorsi c’è stato un contatto approfondito tra il Milan e Gigio Donnarumma: proposto un milione in più (da 6 a 7 milioni a stagione), chiaramente con un contratto più lungo. Ma per ora non ci sono accordi e la sensazione è che sia sempre più complicato arrivare a un’intesa, anche se la situazione resta aperta. "Occhio alla Juve che l’ha sempre apprezzato e seguito. Malgrado il super Szczesny di questo periodo con rinnovo impostato a cifre importanti. Di sicuro Donnarumma, malgrado super Szczesny, resta in orbita Juve", spiega Pedullà.