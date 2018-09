"Dobbiamo ritrovare la mentalità vincente, anche in società. I campionati li vincono le società, stiamo costruendo un team". Parola del direttore dell'area tecnica del Milan Leonardo, che dopo il pareggio contro l'Atalanta non si limita a fotografare il risultato e il delicato momento dei rossoneri in campionato, ma conferma il continuo processo di ristrutturazione dirigenziale. Arrivato Ivan Gazidis dall'Arsenal come nuovo amministratore delegato (CEO), ora è il turno di un nuovo ingresso, o meglio di un ritorno.



VERTICE - Sempre più vicino infatti il rientro al Milan di Umberto Gandini, pronto a lasciare la carica di ad della Roma per affiancare l'ex manager dei Gunners nel rilancio dei rossoneri. A tal proposito, questa settimana potrebbe essere quella giusta per la fumata bianca: come riferito da La Repubblica infatti, in questi giorni Gazidis e Gandini si incontreranno a Londra, in un vertice chiave per discutere la divisione dei compiti e studiare già le prossime strategie. Tra queste indubbiamente la nuova battaglia che si preannuncia con l'Uefa e che sarebbe affidata proprio a Gandini. A Nyon attendono con impazienza che il Tas di Losanna depositi le motivazioni che hanno portato all'annullamento della sentenza della Camera Giudicante, che aveva escluso il Milan dalle Coppe Europee, per procedere scegliendo una nuova pena per lo sforamento di bilancio nel triennio 2014/17: Gandini dunque riprenderebbe il suo ruolo di figura istituzionale rossonera nei rapporti con l'Uefa, a lui spetterebbe la diplomazia con il massimo organo europeo per discutere il settlement agreement o addirittura discutere il voluntary. Attesa quindi per il vertice di Londra: Gazidis incontra Gandini, il ritorno al Milan è più vicino.