Formazione fatta per 10/11. Gennaro Gattuso ha scelto il Milan che affronterà l'Inter, domani sera al Meazza, in un match chiave per la lotta Champions League,, che completerà il reparto con Kessie e ​Paquetá. In vantaggio c'è il francese Bakayoko che ha riposato nell'ultimo turno contro il Chievo, ma con il passare delle ore salgono le quotazioni di Biglia, autore di uno dei due gol a Verona e protagonista di una grande settimana sul campo di allenamento. In questo video Daniele Longo, inviato di Calciomercato.com a Milanello, ci fa il punto sul ballottaggio.