Fikayoè una scommessa vinta da Frederic Massara e Paolo Maldini. Il direttore sportivo rossonero lo seguiva dai tempi della sua esperienza alla Roma, convinto che avesse il potenziale per diventare un difensore di primissima fascia.Le prestazioni e i risultati ottenuti da Tomori non hanno lasciato indifferente quella Premier League che, forse, lo ha lasciato andare via troppo presto e facilmente. Secondo il Daily MailIl progetto del Milan andrà avanti con Tomori. Il club rossonero, forte di un recente rinnovo del contratto fino al 2027 per il difensore inglese, si sente al riparo sul mercato.. E con buona pace di Tottenham e Manchester United che dovranno guardare altrove per rinforzare il proprio reparto difensivo.